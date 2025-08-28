Fabiola Alanís destaca liderazgo y resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primer año de gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, reconoció el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que se ha consolidado un gobierno de resultados, cercano al pueblo y con una visión transformadora que da certeza al futuro de México.

La legisladora resaltó que entre los principales logros del primer año se encuentra la firmeza con la que la presidenta enfrentó y resolvió con éxito el intento de imponer aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, defendiendo la economía nacional y garantizando condiciones de estabilidad para los sectores productivos.

Asimismo, señaló que la conducción de Sheinbaum ha permitido mantener fuerte a la economía mexicana, con un crecimiento sostenido, el fortalecimiento de la economía popular y el cuidado de los programas sociales, lo que se refleja en una reducción de la pobreza y una mejor calidad de vida para millones de familias.

En materia de seguridad, Fabiola Alanís subrayó los resultados contundentes en la disminución de delitos de alto impacto, así como la estrategia de inteligencia y cooperación internacional que ha derivado en detenciones de líderes criminales y en un mayor ánimo de colaboración con Estados Unidos, sin poner en riesgo la soberanía nacional.

También reconoció la participación de la presidenta en cumbres internacionales y su capacidad para fortalecer las relaciones diplomáticas, lo que ha posicionado a México como un actor respetado y propositivo en el mundo.

“Conozco a la Presidenta Claudia desde hace muchos años y si algo define su liderazgo es la congruencia. Hoy, como mandataria federal, ha demostrado que la austeridad republicana no es discurso, sino una práctica que convive con la precisión y eficacia en la conducción del gobierno”, afirmó Alanís.

La legisladora michoacana destacó que la presidenta goza de una aprobación popular histórica, que refleja la confianza de millones de mexicanas y mexicanos en su capacidad para encabezar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“La presidenta Sheinbaum es una mujer de palabra y de resultados; su liderazgo inspira y su compromiso con México trasciende generaciones”, puntualizó Alanís Sámano.

