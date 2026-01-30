Fabiola Alanís destaca inversión estratégica en agroindustria del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La diputada Fabiola Alanís resaltó los avances significativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en materia de agroindustria y desarrollo de infraestructura, subrayando que estas acciones son fundamentales para dinamizar la economía, generar empleo y fortalecer las cadenas productivas en beneficio de las familias michoacanas.

Fabiola Alanís señaló que el Plan Michoacán, con una inversión pública superior a 57 mil millones de pesos y una inversión mixta de más de 39 mil millones, representa una apuesta estructural por el desarrollo económico del estado, con especial atención a sectores estratégicos como la agroindustria, los polos de desarrollo económico y la conectividad logística.