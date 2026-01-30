Política

Fabiola Alanís destaca inversión estratégica en agroindustria del Plan Michoacán

La diputada resaltó que los recursos impulsan la economía, el empleo y fortalecen las cadenas productivas en Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La diputada Fabiola Alanís resaltó los avances significativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en materia de agroindustria y desarrollo de infraestructura, subrayando que estas acciones son fundamentales para dinamizar la economía, generar empleo y fortalecer las cadenas productivas en beneficio de las familias michoacanas.

Fabiola Alanís señaló que el Plan Michoacán, con una inversión pública superior a 57 mil millones de pesos y una inversión mixta de más de 39 mil millones, representa una apuesta estructural por el desarrollo económico del estado, con especial atención a sectores estratégicos como la agroindustria, los polos de desarrollo económico y la conectividad logística.

“La agroindustria y la infraestructura productiva son pilares de la economía de Michoacán, y las inversiones que contempla el Plan Michoacán consolidan una ruta de crecimiento que beneficia a productores, empresas, mujeres y hombres que trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias”
Fabiola Alanís explicó que, dentro del Plan Michoacán, se promueven polos de desarrollo agroindustrial, como el trazado en Uruapan, diseñado para atraer inversión, optimizar procesos productivos y fomentar la competitividad estatal.

Asimismo, se han intensificado los apoyos al campo con créditos de baja tasa de interés, asistencia técnica y financiamiento para cultivos prioritarios como aguacate, limón, caña de azúcar, mango y berries, con esquemas que buscan incrementar la productividad y garantizar la estabilidad económica de pequeños y medianos productores.

“La agroindustria michoacana no solo es un motor productivo, sino un factor de desarrollo social. El acompañamiento del Plan hacia las cadenas productivas fortalece la competitividad y abre oportunidades de crecimiento sustentable”
