Fabiola Alanís desea una Navidad de unidad, paz y reencuentro para las familias michoacanas

La diputada y presidenta de la Jucopo del Congreso del Estado envió un mensaje de buenos deseos en el marco de la Nochebuena
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta Nochebuena, la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, envió un mensaje de felicitación y buenos deseos a las familias de Michoacán, con la esperanza de que estas fiestas decembrinas sean un tiempo de paz, unidad y esperanza para todas y todos.

Fabiola Alanís destacó que la Nochebuena es un momento especial para reafirmar los lazos familiares, valorar los reencuentros y mantener vivas las tradiciones que dan identidad y fortaleza a Michoacán.

“Que esta noche sea de abrazos sinceros, de mesas compartidas y de palabras que sanan; que sea un espacio para renovar la esperanza y el cariño entre quienes más queremos, a los que están presentes y recordar con cariño a quienes han partido”
expresó

La legisladora hizo un reconocimiento especial a las familias migrantes y a las y los michoacanos que regresan a su tierra para reencontrarse con sus seres queridos, así como a quienes, desde la distancia, mantienen vivo su amor por Michoacán.

“Esta Navidad también nos une más allá de las fronteras; nuestras hermanas y hermanos migrantes regresan a casa y son parte esencial de nuestra historia y de nuestras comunidades”
señaló Fabiola Alanís

Asimismo, subrayó la importancia de que estas fechas sean un llamado a la reconciliación, la solidaridad y la construcción de la paz, valores que comienzan en el hogar y se reflejan en la vida pública, así como disfrutar de platicar historias familiares, hacer aguinaldos para los más pequeños y disfrutar de la riquísima comida de Michoacán.

Finalmente, deseó que el espíritu navideño llegue a cada rincón del estado y que el próximo año esté lleno de salud, bienestar y oportunidades para todas y todos.

“Que Nochebuena sea una gran noche de luz, de calma y de amor compartido. Feliz Navidad para las familias michoacanas”
concluyó
