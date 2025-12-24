Fabiola Alanís desea una Navidad de unidad, paz y reencuentro para las familias michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta Nochebuena, la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, envió un mensaje de felicitación y buenos deseos a las familias de Michoacán, con la esperanza de que estas fiestas decembrinas sean un tiempo de paz, unidad y esperanza para todas y todos.
Fabiola Alanís destacó que la Nochebuena es un momento especial para reafirmar los lazos familiares, valorar los reencuentros y mantener vivas las tradiciones que dan identidad y fortaleza a Michoacán.
La legisladora hizo un reconocimiento especial a las familias migrantes y a las y los michoacanos que regresan a su tierra para reencontrarse con sus seres queridos, así como a quienes, desde la distancia, mantienen vivo su amor por Michoacán.
Asimismo, subrayó la importancia de que estas fechas sean un llamado a la reconciliación, la solidaridad y la construcción de la paz, valores que comienzan en el hogar y se reflejan en la vida pública, así como disfrutar de platicar historias familiares, hacer aguinaldos para los más pequeños y disfrutar de la riquísima comida de Michoacán.
Finalmente, deseó que el espíritu navideño llegue a cada rincón del estado y que el próximo año esté lleno de salud, bienestar y oportunidades para todas y todos.
RPO