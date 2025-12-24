Fabiola Alanís desea una Navidad de unidad, paz y reencuentro para las familias michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta Nochebuena, la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, envió un mensaje de felicitación y buenos deseos a las familias de Michoacán, con la esperanza de que estas fiestas decembrinas sean un tiempo de paz, unidad y esperanza para todas y todos.

Fabiola Alanís destacó que la Nochebuena es un momento especial para reafirmar los lazos familiares, valorar los reencuentros y mantener vivas las tradiciones que dan identidad y fortaleza a Michoacán.