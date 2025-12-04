Fabiola Alanís: Coordinación total para romper la impunidad y construir la paz en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís afirmó que la coordinación plena entre la Fiscalía, el Poder Judicial y las instituciones de seguridad, en el marco de la división de poderes del Estado y la autonomía de la FGR, es indispensable para romper con la impunidad que durante años ha alimentado la violencia en Michoacán.

Subrayó que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, este trabajo conjunto permitirá que las investigaciones sean más sólidas, los procesos legales más firmes y las sentencias más efectivas.

Fabiola Alanís celebró la designación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República, a quien calificó como una mujer honesta y comprometida con las causas del pueblo.

Aseguró que su llegada fortalecerá la coordinación nacional con los gobiernos estatales y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, impulsando una estrategia integral basada en inteligencia, justicia rápida y fortalecimiento institucional.

“La seguridad no depende solo de patrullas o presencia territorial. La paz se construye cuando policías, fiscalías y jueces trabajan unidos, comparten información y actúan con profesionalismo. Sin esa articulación, las víctimas reviven la violencia a través de procesos incompletos o eternos; con ella, reciben justicia real y oportuna”, sostuvo la legisladora.

Agregó que esta coordinación es clave para detener delitos de alto impacto como la extorsión, los homicidios y la violencia contra las mujeres, especialmente en las regiones donde gobiernos anteriores permitieron el deterioro institucional y la distancia entre autoridades.

La legisladora señaló que las regiones que más han padecido homicidios, extorsión, desapariciones y violencia contra las mujeres suelen ser aquellas donde la coordinación institucional fue débil o inexistente en administraciones pasadas.

“La seguridad territorial se fortalece cuando la Fiscalía recibe información de inteligencia en tiempo real, cuando el Poder Judicial tiene procesos bien integrados y cuando las policías actúan con profesionalismo y dentro del marco de la ley; ese trabajo conjunto es la clave para desmantelar estructuras criminales y evitar que la violencia se siga reproduciendo”, dijo.

Finalmente, Fabiola Alanís aseguró que la paz no es un discurso, sino una construcción diaria, y que hoy Michoacán tiene por primera vez un modelo nacional que respalda y acompaña su reconstrucción institucional: “Con instituciones fuertes, articuladas y comprometidas con el pueblo, estamos avanzando hacia un Michoacán seguro, justo y con esperanza”.

RYE-