Fabiola Alanís: Congreso de Michoacán consolida al 100% las reformas del Plan Morelos en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán consolidó al 100 por ciento, durante 2025, las reformas constitucionales y legales que integran el Plan Morelos, un paquete histórico de transformaciones que redefinen el modelo de desarrollo, justicia social y reconocimiento de derechos en la entidad, informó la diputada Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena.

La legisladora destacó que Michoacán se colocó a la vanguardia nacional al armonizar plenamente su marco constitucional con la Carta Magna y materializar un modelo progresista con enfoque humanista, cuyo eje central es poner al pueblo y a los derechos colectivos e individuales en el centro de la vida pública.

Entre las principales reformas del Plan Morelos consolidadas en 2025, Fabiola Alanís enumeró el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica y capacidad plena para ejercer su autonomía.

Asimismo, destacó el presupuesto directo para pueblos y comunidades indígenas, garantizando el ejercicio autónomo de recursos públicos y fortaleciendo la libre determinación, así como la armonización integral de la Constitución del Estado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alineando derechos, principios y garantías.

Otro logro fue la reforma al Poder Judicial del Estado, orientada a fortalecer el acceso a la justicia, la transparencia y la confianza ciudadana.