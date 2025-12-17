Fabiola Alanís: Beca Gertrudis Bocanegra garantiza derecho a educación y reduce desigualdades históricas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís destacó que la Beca Gertrudis Bocanegra representa un avance histórico en el ejercicio del derecho a la educación para las juventudes de Michoacán, al formar parte de una estrategia integral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura educativa y evitar el abandono escolar.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política señaló que, por primera vez, más de 80 mil jóvenes de nivel superior recibirán un apoyo directo para transporte, lo que permitirá que miles de estudiantes continúen sus estudios sin que los costos de traslado sean una barrera.

“Durante décadas, los gobiernos neoliberales trataron la educación como un privilegio y no como un derecho. Hoy, con la Cuarta Transformación, estamos corrigiendo esa injusticia histórica y colocando a las juventudes en el centro de las políticas públicas”, afirmó Alanís.

La legisladora recordó que con el presidente Andrés Manuel López Obrador inició el rescate del derecho a la educación con las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, y que con la Presidenta Sheinbaum este esfuerzo se ha fortalecido y ampliado, con becas universales desde nivel básico hasta educación superior.

Fabiola Alanís subrayó que la Beca Gertrudis Bocanegra marcará un parteaguas en Michoacán, al contribuir de manera directa a reducir desigualdades territoriales y económicas que históricamente han limitado el acceso de las y los jóvenes a la universidad.

