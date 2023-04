Expulsión del PRD de Fanny Arreola, en proceso; descarta defensa jurídica

Morelia, Michoacán (MImorelia.com).- La diputada local, Fanny Arreola Pichardo, mencionó que su proceso de expulsión del Partido de la Revolución Democrática se encuentra en ruta y descartó realizar alguna defensa jurídica para permanecer en el PRD Michoacán.

En entrevista, la legisladora de la Representación Parlamentaria mencionó que por el momento no ha recibido ninguna notificación sobre su supuesta expulsión, y de llegar se mantendrá como política independiente sin partido.

“La verdad es que tampoco voy a iniciar un proceso de defensa porque me parece que no tengo que hacerlo; de por sí éramos pocos y hoy somos menos, yo me quedo en la ruta independiente de ser el caso, tanto en el Congreso como una persona que se dedica a hacer política sin partido", dijo.