Exige MC Michoacán que se aclare oficialmente cateo a rancho en Lagunillas

Para el líder partidista debe existir una versión de las autoridades encargadas del operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues consideró que hay incertidumbre de la ciudadanía respecto al tema.

"Más allá de declaraciones de particulares, exigimos qué es lo que sucedió y que se rindan cuentas de manera transparente por la autoridad pertinente (...) Hay mucha incertidumbre porque no hay claridad de si fue un cateo o no, si fue un operativo, mientras no haya claridad no podemos saber si se violenta el debido proceso, por eso reiteramos que no debe ser un tema de persecución, debe ser una investigación y que se haga el proceso de manera correcta".

Aunado a lo anterior descartó que se trate de una persecución política en contra de Aureoles Conejo, sólo si se ejercen las investigaciones oficiales.

En torno a las declaraciones del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, sobre la presencia de tres escoltas adscritos a la SSP y a disposición de Aureoles Conejo para su seguridad, el dirigente naranja mencionó que se debe revisar el tema de usar funcionarios públicos para resguardar a exmandatarios.

"El uso de funcionarios públicos se tiene que revisar porque si bien tiene su lógica que puedan procurar la seguridad de un exmandatario en un estado complicado como lo es Michoacán, tiene su razón de ser en cuidar la seguridad de un exfuncionario y no que estén para otras diligencias. Es un tema adicional que tendremos que revisar a la parte del cateo, el cómo se puede hacer uso de estos recursos públicos por cualquier exfuncionario o funcionario actual".

RYE