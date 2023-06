Exige Congreso que Federación informe sobre una nueva concesión en la autopista Siglo XXI

A todas luces, detalla Margarita López Pérez es una simulación, ya que los cuatro ejes medulares de aplicación en esta mal llamada autopista ya estaban obligados a cumplir al inicio de la concesión.

Tal parece –dijo- que el presente planteamiento fuera o sería algo nuevo, es decir a lo que no estaban obligados o algo que no se tuviera dentro de lo realizado como parte de los estudios de factibilidad y viabilidad financiera o socioeconómica; solicitando a cambio “la insignificante ampliación de la temporalidad de 30 años adicionales a los 30 que tienen, más un incremento de la tarifa del 15%”.

Lamentablemente con fecha del 8 de febrero del año en curso se hace por fin la primera modificación al Título de Concesión para eliminar de este el derecho y obligación de la Concesionaria de construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años el libramiento de Uruapan, sin que hubiese alguna consecuencia para la Concesionaria.

Con fecha del 14 de febrero del presente año la concesionaria, mediante escrito expone que es posible la ampliación parcial de 2 a 4 carriles de un tramo de la autopista, mediante una nueva concesión y el incremento en las tarifas será en todas las autopistas que integran la Concesión. El 4 de abril del año en curso se firma la segunda modificación al título de concesión, modificaciones consistentes en ampliación del tramo carretero de aproximadamente de 65.00 kilómetros, de 2 a 4 carriles, sin especificar de dónde a dónde abarca dicho tramo y se les otorga los grandes beneficios antes referidos.

Que no se confunda, subrayó la legisladora, “estamos hablando de una ampliación que aún no inicia y no tiene nada que ver con los trabajos iniciados en días recientes en el tramo Zirahuén-Uruapan, que ya estaba considerado en el convenio original”, finalizó.