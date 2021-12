Exdirigente del PRD no participó en proceso de renovación de dirigencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Haberse abstenido de participar el pasado domingo en el proceso de auscultación para designar al nuevo dirigente, así como la Secretaría General y la de Asuntos Electorales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) “dio certeza al proceso, al no ser una cargada ni para un lado ni para el otro”, así lo afirmo el exdirigente estatal, Víctor Manuel Manríquez González.

El también coordinador parlamentario del sol azteca en el Congreso de Michoacán indicó que él y los consejeros que lo respaldan ya habían anunciado que no iban a abonar a que hubiera una división al interior del partido, ya que sus votos harían la diferencia y le hubieran dado la Secretaría General del partido.

“Sabíamos que nosotros traíamos con nuestros consejeros alguna diferencia para un lado o para el otro. Cuando nosotros decimos que en el PRD todos somos lo mismo, no deberíamos de tener fracciones, por eso decía que nosotros no íbamos a participar en el tema de auscultación que se dio, nosotros pedíamos que hubiera un acuerdo. Y creo que se cumple el objetivo a final de cuentas, porque lo que hicimos nosotros fue dar certeza al no ser una cargada ni para un equipo ni para el otro”, justificó Manríquez González.

El exlíder perredista refirió que el grupo que se abstuvo con él fue de 11 consejeros, únicamente de la región de Uruapan, sin contar los de otras regiones del estado.

Previo a la sesión del domingo, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD, Lucila Martínez, externó que serían 115 los consejeros que participarían en el proceso de definición del nuevo dirigente y dos carteras más. Al día siguiente, el dirigente estatal Octavio Ocampo sostuvo que fueron 91 los consejeros que finalmente participaron.

Cabe recordar que para concretarse la designación se debía tener el consenso de dos terceras partes de los consejeros.

A pregunta expresa, negó que hubiera la intención de favorecer a quien ahora ocupa la dirigencia estatal, pero reconoció que a su grupo le tocó la Secretaría de Asuntos Electorales, “por el número de consejeros”

Este domingo el PRD Michoacán eligió a Octavio Ocampo como su dirigente estatal hasta el 2023, y como secretario general nombró a José Guadalupe Aguilera Rojas. El secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Luis Manuel Magaña Magaña.