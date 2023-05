Evitar rezago de iniciativas, motivo para revivir a la bancada del PES: Luz María García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al reconocer la necesidad de integrar la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la diputada local, Luz María García García, reconoció que la intensión de revivir al Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario (GPPES) recae en evitar un rezago en las iniciativas.

Para la pesista, el interés principal es el trabajo legislativo y no los jaloneos políticos, así lo compartió este miércoles en encuentro con medios de comunicación.

"Lo que más me preocupa es que no se dictaminan nuestras iniciativas, tenemos atoradas siete, no nos toman en cuenta; son iniciativas de violencia hacia la mujer, de familia, iniciativas muy nobles que no son de polémica. Espero que esto cambie, y no hablo nada más por mí, hay molestia de muchos diputados", dijo.