Estructura electoral al 100%, listos para la elección, asegura Torres Piña

En ese sentido, recordó que entre sus propuestas de trabajo más importantes atenderá las problemáticas del agua, la seguridad y la regulación de predios.

En el tema del agua, enfatizó que las instancias encargadas de la regulación del agua, como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) y el Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento (OOAPAS) han dicho que los abastecimientos de La Mintzita, Cointzio y los mantos acuíferos son suficientes para dar cobertura a las cerca de 220 mil viviendas que hay en la ciudad, sin embargo, dijo, es necesario rehabilitar la red hídrica que es obsoleta.

Por lo anterior, consideró importante mantener una buena relación con las autoridades federales y estatales para poder avanzar en este tema a través de las gestiones con la federación y el estado.

“Se requiere mucho dinero, por eso la importancia de hacer equipo con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, con nuestro amigo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Haciendo equipo podemos atender éste y muchos rubros más y no andar peleando, no es bueno pelear con nuestras autoridades federales y locales, como actualmente la presente administración lo ha hecho, porque eso no ayuda a quienes vivimos en esta ciudad", dijo.

Torres Piña agregó que en cuanto a la regulación de predios, desde el primer día de su administración, en caso de salir favorecido con el voto de las y los ciudadanos, trabajará para regularizar 500 colonias.