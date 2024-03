Este domingo, registro de Alfonso Martínez por PRD y PAN ante el IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alfonso Martínez Alcázar, precandidato del PRD y PAN a la alcaldía de Morelia, confirmó que el próximo domingo 31 de marzo se registrará como candidato de ambos partidos ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Luego de asegurar que ya está en firme su participación con ambos institutos políticos, Martínez Alcázar destacó que se ha logrado el entendimiento con diálogo; "ahora la gran complejidad que se suma a los procesos son las reglas de equidad, las de inclusión y los equilibrios agregan ingredientes muy complejos en la toma de decisiones, el que si en un distrito va una persona y va el acuerdo con algunos partidos, eso mueve los demás distritos y todo eso pues va a ser hasta que queden ya registrados todos los candidatos que ya no se pueda mover", dijo.

Consideró que el proceso será "como todos los que yo he tenido, yo no he tenido ningún proceso sencillo, porque a mí me gusta trabajar mucho, caminar todas las calles, saludar a la gente, escucharla, los procesos son agotadores, pero pues ese es el ritmo de trabajo que yo estoy acostumbrado a tener".

Ya hicieron un acuerdo el PRD y el PES, "y yo quiero seguir intentando que se logre con el PAN también para poder hacerlo", dijo.

Por otro lado señaló que "en el caso de Morena, tienen 5 años y medio desplegados con los Siervos de la Nación repartiendo dinero y apoyos"; mientras consideró que se han realizado eventos que presuntamente son actos anticipados de campaña.