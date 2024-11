Estamos construyendo una verdadera oposición en Michoacán: Víctor Manríquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que Morena y aliados cuentan con mayoría en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los estados, debemos recordar que el 45 por ciento de la ciudadanía respaldó otros proyectos, por ello es fundamental mantenerse como una oposición responsable y cercana al pueblo, destacó el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez.

El legislador michoacano lamentó que Morena y aliados hayan preferido usar su mayoría para aprobar todas las reformas constitucionales sin tomar en cuenta las propuestas de la oposición que representa casi a la mitad de la ciudadanía; en lugar de construir consensos y buscar acuerdos han optado por imponer su agenda sin importarles el daño que le pueda generar al país.

Formado en la izquierda, el legislador emecista reconoció que nunca imaginó que al llegar al poder un gobierno emanado con esta ideología fuera a comportarse de forma tan autoritaria; es una izquierda que “no escucha” y se comporta como si “fuera dueña del país”.

"Es una izquierda que no escucha; es una izquierda que piensa que tiene toda la razón y hablan como si fueran dueños del país y esto lo vemos en el Congreso del estado, en las discusiones ellos se comportan como si solo ellos tuvieran la razón en todo y eso no ayuda; hoy el ciudadano lo demostró en el proceso electoral que solo el 55 por ciento votó por esta alianza de Morena, PT y Verde y el otro 45 por ciento no está de acuerdo con ellos pero lamentablemente la oposición no ha logrado articular a ese 45 por ciento", dijo.