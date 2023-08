Estado realizó Plan Morelos ante falta de resultados: PAN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán consideró que el evento del Plan Morelos lo realizó el gobernador del estado ante la falta de resultados en la entidad, además de considerar que no se explicó en qué consistió el plan.

“No supimos en qué consistió este Plan Morelos, pero sí podemos precisar que, sin duda, ante la falta de resultados en Michoacán en todos los rubros que puedan ocupar la vida pública, recurre a un acto desesperado de adulación y obligado. Porque obligó a su estructura gubernamental y obligó a las estructuras de los ayuntamientos afines a su gobierno”, así lo aseguró Javier Estrada Cárdenas, secretario general del PAN.

En rueda de prensa, consideró que además el estado recurrió a este tipo de eventos porque no se tiene todo el apoyo que se presume. “También creemos que no la traen toda consigo como luego prepotentemente la hacen saber, que tienen que recurrir a un evento de esta naturaleza que en la historia de Michoacán tan cínicamente no lo habíamos visto con anterioridad”.

Tras señalar que fue un acto inmoral, lleno de corrupción y deshonesto al utilizar recursos públicos en un acto proselitista, reiteró que asistirán a las instituciones para presentar las denuncias correspondientes.

Estrada Cárdenas añadió que no se contará con el PAN para reformar la Constitución del Estado e incluso criticó que el gobernador, siendo abogado, realice propuestas como la de democratizar el Poder Judicial.

“Habló de lo absurdo, con todo respeto lo digo para el señor gobernador, es abogado de profesión, y sabe lo que implica hablar de elegir jueces, imagínense que tengamos jueces por popularidad, cuando se requiere un trabajo técnico, jurídico, excelso para decidir asuntos de orden judicial y el gobernador, parafraseando al populista de su patrón para decir que en Michoacán también se habrán de elegir jueces. Con todo respeto, de qué manera, qué parámetros se van a elegir, será el voto popular como se eligen a algunos políticos o de qué manera”.

Por su parte, la diputada Lariza Pérez Campos, coordinadora de la bancada panista en el Congreso del Estado, aseguró que buscarán revisar y pedir cuentas claras sobre los recursos utilizados en el evento.

RYE