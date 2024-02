Esta semana PRI definirá destino de la candidatura en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán ya se tomó una decisión respecto a la candidatura por la alcaldía de Morelia, la dirigencia estatal deberá esperar el visto bueno de su presidencia nacional, a cargo de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

Lo anterior lo dio a conocer el dirigente en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, quien detalló que esta misma semana se reunirá con Moreno Cárdenas para definir el destino de la candidatura por Morelia, con miras a que el PRI vaya en solitario en la capital michoacana, a menos de que la instrucción del CEN sea diferente.

"En el tema de Morelia hay un capítulo cerrado, en la dirigencia estatal hay una decisión tomada, pero obviamente antes de anunciarla debo de informar a mi dirigencia nacional, a mi dirigente nacional, escuchar su opinión al respecto y con él tomar una decisión. Si considera suficientes los argumentos y las razones por las que tomamos una decisión lo haremos público".

Lo anterior, dijo, con base en que al PRI en Morelia no se le respetó sus espacios en torno al número de votos que el partido tricolor representa en la capital, lo que desgastó la comunicación y negociación con el virtual candidato de la alianza a la alcaldía.

"En el ámbito local creo que se han agotado los espacios, los canales de comunicación, no se le dio el lugar que los priístas de Morelia merecemos y hemos tomado decisión en función de eso, pero todo puede cambiar y para no escupir para arriba mejor me espero a que me den luz verde y tomar una decisión y hacérselas pública".

A decir de Memo Valencia, el PRI en Morelia representa al menos el 40% de la planilla y de las posiciones de la administración municipal, y pese a que existieron ofertas, no se dio un acuerdo

El dirigente insistió en que para Morelia la posibilidad de que el PRI se una a una alianza partidista es muy lejana, sin embargo, será su presidencia nacional partidista la que tenga la última palabra.

