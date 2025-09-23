Escuchar diversas posiciones será clave para la reforma electoral federal: IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), confió en que la reforma electoral federal respetará el diálogo y la deliberación, en un contexto donde propuestas como la eliminación de plurinominales y de los OPLES locales generan debate nacional.

A pregunta expresa, el consejero consideró una buena señal que, a diferencia de la reforma judicial, en la electoral el tiempo de deliberación se haya extendido y que las asambleas se realicen en todos los estados.

“Me parece que se están dando mayores condiciones de deliberación, y utilizo el término deliberativo porque es uno de los principios importantes que se tienen que dar precisamente en la discusión de los asuntos públicos, y eso implica que nos escuchemos todos: yo escuchar tu posición, tú escuchar cuál es tu forma de ver las cosas, escuchar las mías. Digo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero por lo menos tenemos que garantizar el escucharnos”, afirmó Hurtado Gómez.

Hurtado Gómez enfatizó que, aunque no hay elementos para desconfiar, la buena intencionalidad debe prevalecer en un proceso que involucra a instituciones y expertos. La reforma electoral federal, discutida en septiembre de 2025, busca eliminar plurinominales y reducir el financiamiento a partidos, pero requiere escuchar a operadores del sistema electoral para evitar decisiones apresuradas.

El presidente del IEM destacó la diferencia con la reforma judicial de 2024, criticada por su rapidez y falta de diagnóstico, como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hurtado Gómez subrayó que la función electoral se ha especializado, con instancias permanentes como el IEM, que se constituyen meses antes de las elecciones. La reforma electoral, que podría impactar el proceso de 2027 con 16 gubernaturas en juego, necesita apertura para construir consensos.

