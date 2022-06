Es tiempo de que el gobierno de Michoacán asuma la responsabilidad de su fracaso: Armando Tejeda

“Me parece una burla que convoque a festejar, ¿qué va a festejar?, que Michoacán está dentro de los tres estados más violentos en todo el país. Le pedimos al gobernador que no se distraiga, en el estado no hacen falta fiestas, lo que falta son resultados, Morena únicamente ha demostrado que sí algo no sabe hacer es gobernar”

expresó