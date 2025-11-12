Es tiempo de hablar de la pacificación de Michoacán, no del 2027: Rangel Gracida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carolina Rangel Gracida, secretaria general nacional de Morena, expresó solidaridad con Grecia Quiroz García, designada alcaldesa suplente de Uruapan tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo Rodríguez. En entrevista telefónica, la morenista rechazó adelantar discusiones electorales para 2027, priorizando la pacificación del estado.

Manzo Rodríguez fue baleado durante el Festival de Velas, la noche del 1 de noviembre, generando marchas en diversos municipios y estados, algunas de ellas con disturbios. Su esposa, Grecia Quiroz, tomó protesta ante el Congreso de Michoacán, jurando continuar el "movimiento del sombrero".

Rangel manifestó su apoyo y solidaridad a la nueva alcaldesa uruapense; le deseó éxito en su nueva encomienda.

Por otra parte, la secretaria criticó la politización alrededor del homicidio del edil, al tiempo que llamó a priorizar los asuntos de seguridad, pacificación y el Plan Michoacán, y no los procesos electorales para 2027.

“Respecto a lo que sucede en 2027, creo que ese no es el momento ni para hablarlo ni para pensarlo. Insisto, como dirigente, ni Luisa –Alcalde Luján– ni yo estamos pensando en eso; nuestro trabajo es hacer bien la labor actual. Hay mucha aceptación por parte del pueblo con Morena, y una encuesta muy reciente, posterior a estos lamentables hechos, muestra que la presidenta de México sigue con una aprobación muy alta”, detalló.

La última encuesta de FactoMétrica y Reporte Índigo indica que el 74.3 % de la ciudadanía aprueba la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, siete de cada 10 habitantes de México tienen buena o muy buena recepción de la titular del Ejecutivo federal.

De la polarización de la tragedia en Uruapan, Carolina Rangel culpó a la oposición:

“El politizarlo electoralmente ahora es justamente en lo que ha caído la oposición, sugiriendo que todo es por la gubernatura. Yo creo que eso es lo más lamentable. Ahorita hay que hablar de un proceso de pacificación para Uruapan y para Michoacán completo".

rmr