"Es por el bien del peatón y la ciudadanía", Julieta García defiende la Ley de Movilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la manifestación masiva de transportistas en Morelia, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Julieta García Zepeda, defendió la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con la justificación de que se trata un marco normativo que vela por el peatón y los ciudadanos.

La diputada de Morena reconoció necesidades en el sector del transporte público, sin embargo, insistió, los derechos del peatón son la prioridad de la norma.

En entrevista con MIMORELIA.COM, aseguró respeto hacia el gremio y su manifestación, con la petición de que los inconformes también respeten a los diputados y a los ciudadanos.

"Mis respetos para los transportistas, pero no hay un traje a la medida, en realidad la Ley de Movilidad va por el derecho al peatón, al ciclista, al ciudadano, no es una ley a modo de nadie. La indicación que hay es respetar a los transportistas tienen derecho pero que sin agredir a nadie porque ahí el derecho ya no se estaría respetando. Tienen derecho a manifestarse pero también tienen que respetar a los diputados nosotros no hacemos leyes a modo sino por el beneficio de toda la ciudadanía".

La sesión de este jueves programada a las 09:00 am fue suspendida para su cambio en una sede alterna, ante la toma del edificio. Al palacio legislativo únicamente pudieron ingresar la presidenta y el coordinador del PRI, Jesús Hernández Peña.