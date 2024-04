Es hora de trabajar juntos ante los desafíos que enfrenta Morelia: Beto Lucatero

Llamó a los michoacanos a que el próximo 2 de junio salgan a votar con libertad y sin miedo.

“¡Fuerza y Corazón por México ganará con el apoyo de los michoacanos y mexicanos!, porque en los 68 municipios que he visitado lo que me expresa su gente es que está cansada de estar abandonada sin oportunidades de salir adelante, los emprendedores sin apoyo para sus sueños de crear empresas, porque tenemos un gobierno que no escucha y que no defiende”, les dijo.

Beto Lucatero también convocó a la unidad de las y los mexicanos para recuperar a Michoacán y a México; “no le vamos a entregar este país a un solo hombre y no vamos a tener miedo de salir a votar el próximo 2 de junio”, enfatizó.

