Ernesto Núñez ratifica a Sandra Arreola al frente del PVEM en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los cuestionamientos de medios de comunicación sobre posibles cambios en la coordinación de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local, el dirigente estatal, Ernesto Núñez, puso fin a las especulaciones al ratificar la continuidad de Sandra Arreola en el cargo.

Núñez reconoció que, en una bancada numerosa, las diferencias de visión son naturales y esperables, pues cada legislador puede tener una perspectiva distinta sobre cómo ejecutar mejor el trabajo legislativo.

A pesar de las fricciones menores que puedan surgir en el día a día, el líder estatal fue enfático al respaldar el desempeño de la actual coordinadora. Núñez Aguilar destacó la transparencia y la comunicación constante que Arreola ha mantenido con la dirigencia del partido y con el resto de los integrantes del grupo parlamentario, lo cual es fundamental para mantener la unidad de acción.

La ratificación se sustenta en el buen entendimiento y la satisfacción general con el trabajo realizado hasta el momento. El propio dirigente del PVEM expresó su beneplácito con la labor de la coordinadora: