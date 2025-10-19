Ernesto Núñez, la propuesta del PVEM por la gubernatura de Michoacán; lo llevarán a las encuestas de la coalición

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal, Ernesto Núñez Aguilar, es la propuesta del Partido Verde Ecologista de México para la gubernatura de Michoacán en el 2027, así lo aseguró el dirigente nacional, Arturo Escobar y Vega, al realizarse la Asamblea Estatal 2025, donde se mostró la fuerza de la institución política.

En entrevista colectiva, puntualizó que el también dirigente estatal es el único con perfil para ser el candidato de la coalición Morena-PT-PVEM rumbo al 2027, por lo que dejó en claro que participará en la encuesta que se realice.

"No veo a nadie que tenga el perfil de Ernesto, especialmente por juventud, por experiencia, por aliados nacionales, y creo que estamos en condiciones de buscarla; Ernesto tendrá que hacer su tarea para que se le conozca de manera estatal, no solo regional, Morelia y municipios colindantes, sino en todo el estado", dijo.