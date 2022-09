Eréndira Isauro con posibilidad de regresar a la bancada de Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a haber representado a la Representación Parlamentaria durante el informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, la diputada local, Eréndira Isauro Hernández, no descartó la posibilidad de regresar a la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ante una reunión pendiente con el dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva.

Es de recordar que, a principios de septiembre, un grupo de cuatro diputados abandonaron al Grupo Parlamentario de Morena, siendo Isauro la única que se mantuvo firme en esa posición, al considerar que compañeros del partido, no siguieron en sus acciones al interior de Congreso, los principios del institutos: no mentir, no robar y no traicionar.