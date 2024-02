Eréndira Castellanos presenta queja ante el IEM por violencia en Zamora

Castellanos Pallares negó que una situación similar haya ocurrido anteriormente en algún proceso interno del PAN en Michoacán:

"Nunca jamás en la historia de Acción Nacional habíamos vivido un escenario de esta naturaleza, me entristece porque eso no es Acción Nacional, esas prácticas las realiza alguien que no es de Acción Nacional y hubo personas privadas de su libertad como si fueran delincuentes. Yo me siento muy lastimada, muchos elementos de la policía en mi contra jaloneándose".

La panista acusó directamente al presidente municipal de Zamora, Carlos Soto, de las acciones de su cuerpo policiaco, motivado por sus aspiraciones de reelección.

Informó que, participaron en la jornada alrededor del 80% del padrón interno del PAN en ese municipio, y reconoció, muchos de sus compañeros prefirieron no participar al ver el despliegue de los elementos, situación que dijo, repercutió directamente en el resultado de la elección interna.

"La diferencia fueron unos cien votos y cómo no te va a intimidar esa situación, si ves presencia policiaca de esa naturaleza al momento de estar supuestamente viviendo una fiesta democrática, evidentemente mucha gente optó por retirarse, había presencia de funcionarios del ayuntamiento que no son panistas coaccionando a la entrada del partido", denunció.