Entrega PRI constancias a candidatos michoacanos

Valencia Reyes destacó la entrega de constancias este domingo como la evidencia de que en el PRI se cumplen los acuerdos, al resaltar las candidaturas a políticos de otros partidos políticos pero que irán siglados por el tricolor.

Asimismo instó a las y los candidatos priísta que el principal objetivo de la alianza Fuerza y Corazón por México es el proyecto nacional por la presidencia a cargo de Xóchitl Gálvez Ruíz, por ello los invitó a nombrar a la candidata presidencial en todos los discursos, colonias y municipios que visiten durante los 45 días de campañas locales.

"Pareciera que muchos creen que lo que se está jugando es el futuro de intereses personales, si no aprendemos a jugar en equipo no vamos a ganar. Por eso los invito candidatos priístas y sobre todo a los de otros partidos a que en cada mensaje, barrio y colonia, no dejen de llevar el mensaje de Xóchitl Gálvez Ruíz, que no se nos olvide que está en juego el futuro de México", agregó.

Entre las constancias que fueron entregadas este día están las de Gloria Tapia, Felipe Contreras, Guillermina Ríos, Daniela de los Santos, actuales diputados priístas que buscan la reelección, así como René Valencia, oficial candidato a la presidencia de Morelia.