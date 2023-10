Entre duelo de porras, toman protesta cientos de comités de la 4T

"Morena es incluyente y plural, no podemos fallar; Morena se formó porque somos la única esperanza para millones de mexicanos que están confiando en nosotros en que nos vamos a unir, no en las migajas del poder. Primero el respeto, aquí nadie sobra y todos hacen falta".

Alfredo Ramírez Bedolla, consejero nacional de Morena, se sumó al llamado de mantener la unidad, reconociendo la simpatía de los militantes por diferentes líderes políticos, no obstante, recordó, es el movimiento de la Cuarta Transformación y "defender" al presidente Andrés Manuel López Obrador, el principal llamado durante el evento masivo realizado este domingo.

En ese sentido negó una supuesta repartición de candidaturas, toda vez que convocó a mantenerse unidos por la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum Pardo:

"Hay mucha energía y mucha adrenalina hoy, pero no nos enredemos, no es aquí con porras a unos y otros como vamos a defender nuestro proyecto de nación; recordemos que el objetivo principal es ganar la presidencia con la Doctora Claudia Sheinbaum. No nos enredemos, aquí nadie da candidaturas, por más que las ofrezcan, es una mentira, si alguien les ofrece una candidatura será un fraude. Estamos por un proyecto de nación, no por candidaturas".

Quien también hizo uso de la palabra, fue Diego Hernández, enlace en Michoacán de Sheinbaum, quien resaltó la toma de protesta de comités como un evento en el que están incluidas todas las estructuras del proyecto de la 4T, es decir, de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"Con todas estas estructuras vamos a garantizar que el próximo año nos llevemos el carro completo, porque desde aquí el mensaje es muy claro para los de enfrente: vamos a ganar también Morelia", adelantó.

RYE