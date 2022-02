Encuestas, método poco fiable para seleccionar candidatos: Monreal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, dijo no creer en las encuestas, al considerar que no es el mejor método para la selección de candidatos, pero reiteró sus aspiraciones para ser el candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al precisar que no lleva prisa, confió en que aparecerá en las boletas del procesos electoral del 2024, ya que se siente preparado para enfrentar los retos que el país tiene.

“No quiero que se malentienda, pero yo no coincido con las encuestas y no tengo prisa porque aun no han iniciado las campañas, lo que sí puedo decir es que voy aparecer en las boletas electorales en su momento, una vez que salga la convocatoria vamos a participar, estoy seguro que con la experiencia acumulada podemos enfrentar los retos del México moderno".

Monreal Ávila se dijo respetuoso de los demás aspirantes por lo que no se va confrontar con ellos, ya que se siente confiado en que les va a ganar en la contienda interna.

Aseveró que no se irá de Morena en caso de no resultar candidato, siempre y cuando las reglas sean claras y el proceso sea limpio, incluso dijo que “los demás partidos políticos no están buscando candidatos externos".

Declaró que por la mañana se reunió con personajes de diferentes fuerzas políticas como el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Mendoza, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.

EA