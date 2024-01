Encuestas locales de Morena se someterán a determinaciones nacionales: Celis Silva

El morenista insistió en la garantía de triunfo para la coalición "Sigamos Haciendo Historia" con un 83% de éxito desde que se formó la alianza.

Por su parte, Eduardo Díaz Santón, delegado del PT, llamó a los interesados en contender a tener confianza en las encuestas con la afirmación de que éstas serán la forma de evitar "dedazos" e imposiciones.

"Tengan confianza y certeza de que sus dirigencias están velando por los intereses de todas y de todos, decirles que con este método que queda instalado habremos de definir a los mejores perfiles para encabezar el proyecto de la transformación; no habrá imposiciones, no hay acuerdos, no hay consensos, lo que va a definir va a ser el pueblo de Michoacán a través de la encuesta, así es como estamos resolviendo nuestro proceso interno", agregó.

rmr