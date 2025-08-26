Política

"Encuestas en Michoacán se pueden revertir", confía PAN

Carlos Quintana llamó a la militancia panista a trabajar como si el PAN tuviera el 1% de las preferencias electorales y no el 20%
Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, aseguró que las encuestas rumbo a la gubernatura de 2027 son solo una fotografía del momento y pueden revertirse con trabajo de base y en territorio, abriendo además las puertas de su instituto a ciudadanos.

En rueda de prensa, el líder partidista expresó confianza en que el PAN logrará un crecimiento sostenido para competir contra Morena, que actualmente lidera las preferencias con un 47%, según la última encuesta de El Heraldo de México.

En este sentido, Quintana Martínez destacó que el PAN tiene como prioridad en sus labores partidistas seleccionar a los mejores perfiles en los municipios.

“Yo estoy convencido de que si hacemos bien el trabajo, todas y todos al interior del PAN, y si logramos tener las mejores y los mejores perfiles, vamos a ganar. Porque el proyecto de Acción Nacional es de abajo, de los municipios hacia arriba, y tendremos que hacer el trabajo —lo estamos haciendo— en ir detectando quiénes son las y los mejores de cada uno de los municipios en el estado de Michoacán. Y, por supuesto, que va a haber muchas sorpresas”.

Según la encuesta del medio en cuestión, publicada en junio de 2025, Morena encabeza las preferencias para la gubernatura de Michoacán con un 47%, seguido por el PAN con un 20%, el PRI con un 7% y Movimiento Ciudadano con un 3%, cifras que fueron retomadas por la dirigenta nacional de Morena, Luisa Alcalde Luján.

El dirigente Quintana advirtió que confiar en estos números sería un error:

“No se puede confiar en estos números. Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar, y Acción Nacional no ha dejado de luchar”, señaló, proyectando victorias en 27 alcaldías, distritos y la gubernatura de Michoacán.

