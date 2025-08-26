"Encuestas en Michoacán se pueden revertir", confía PAN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, aseguró que las encuestas rumbo a la gubernatura de 2027 son solo una fotografía del momento y pueden revertirse con trabajo de base y en territorio, abriendo además las puertas de su instituto a ciudadanos.
En rueda de prensa, el líder partidista expresó confianza en que el PAN logrará un crecimiento sostenido para competir contra Morena, que actualmente lidera las preferencias con un 47%, según la última encuesta de El Heraldo de México.
En este sentido, Quintana Martínez destacó que el PAN tiene como prioridad en sus labores partidistas seleccionar a los mejores perfiles en los municipios.
El dirigente Quintana advirtió que confiar en estos números sería un error:
“No se puede confiar en estos números. Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar, y Acción Nacional no ha dejado de luchar”, señaló, proyectando victorias en 27 alcaldías, distritos y la gubernatura de Michoacán.
RPO