Encuesta sí, que decida el pueblo: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, se pronunció a favor de que la candidatura de Morena por el Gobierno de Michoacán se defina mediante encuesta, tal y como lo vaticinó la dirigente nacional del partido, Luisa María Calderón, durante su última visita a la entidad.

“Encuesta sí, para que decida el pueblo”, sentenció la morenista al participar en una asamblea informativa de Morena, donde estuvo acompañada por líderes políticos, fundadores de Morena y funcionarios de primer nivel.