Encuesta sí, que decida el pueblo: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, se pronunció a favor de que la candidatura de Morena por el Gobierno de Michoacán se defina mediante encuesta, tal y como lo vaticinó la dirigente nacional del partido, Luisa María Calderón, durante su última visita a la entidad.
“Encuesta sí, para que decida el pueblo”, sentenció la morenista al participar en una asamblea informativa de Morena, donde estuvo acompañada por líderes políticos, fundadores de Morena y funcionarios de primer nivel.
Ahí, Gladyz Butanda denotó confianza en que los michoacanos están convencidos de que es tiempo de sumarse a la vanguardia nacional, en torno a la participación política activa de las mujeres en la toma de decisiones.
En ese sentido, es importante mencionar que una encuesta generada por la empresa Enkoll dio a conocer que el 65 por ciento de los michoacanos coincide en que el estado puede y debe ser gobernado por una mujer, esto en marzo del presente año.
“Vamos a perseguir un sueño: que sea mujer. Así que las y los invito a ser parte de este sueño. Vamos a recorrer el estado, vamos a ocupar las calles, vamos a enamorar a la gente”, subrayó en presencia de referentes políticos y fundadores de Morena como Sergio Pimentel Mendoza, Benjamín Mendoza, Osvaldo Ruiz Ramírez, Julio Peguero, Mariana Orozco y Leticia Valenzuela.
Para cumplir con dicho cometido, Gladyz Butanda remarcó que recorrerá el estado para afianzar las aspiraciones político electorales que comparte con cuando menos seis perfiles emanados de Morena.
RYE