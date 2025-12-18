Encuesta MX ubica a Fabiola Alanís como la mujer morenista con mayor preferencia rumbo al 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La firma encuestadora La Encuesta MX ha dado a conocer su medición más reciente, correspondiente al cierre del año 2025, enfocada en el escenario político interno de Morena para la contienda por la gubernatura de Michoacán en 2027. El estudio posiciona a Fabiola Alanís Sámano como la figura femenina con el mayor porcentaje de preferencia entre la militancia y simpatizantes del partido.

Según los resultados presentados por la casa encuestadora, Fabiola Alanís obtuvo un 27.6 por ciento de las preferencias en este sondeo, superando a otros perfiles femeninos evaluados dentro del mismo movimiento político.

Para comprender la validez de estos números, es fundamental revisar la metodología aplicada:

La Encuesta MX realizó un levantamiento telefónico con representatividad estatal, consistente en 1,200 entrevistas a mayores de 18 años que poseen teléfono celular personal. El diseño de la muestra es probabilístico y la recolección de datos se efectuó entre el 12 y el 14 de diciembre de 2025. La técnica utilizada fue la Asistencia Telefónica por Computadora (CATI) sobre una base de números celulares generada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El margen de error teórico es de ± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de confianza estadística del 95%.

La encuesta indica que Alanís es percibida como un referente para las mujeres, asociándola a una agenda histórica en favor de la igualdad y la erradicación de la violencia, además de un liderazgo que, según los datos recabados, se percibe como creíble.

Según Encuesta MX, al cierre de 2025, Fabiola Alanís se establece como la contendiente femenina con la mayor intención de voto dentro de Morena, según esta medición específica.