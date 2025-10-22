Encuesta contemplará a todos los aspirantes de la coalición por la gubernatura de Michoacán: Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La asignación de la o el candidato a la gubernatura de Michoacán por la coalición Morena-PT-PVEM será mediante encuesta, donde participarán todos aquellos que han levantado la mano.
Tras el interés de Ernesto Núñez por contender en el 2027, el dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Mora, aseguró que se retomará lo que se aplicó para la Presidencia de México, es decir, todos los aspirantes de los partidos serán encuestados para que haya “cancha pareja”.
A pregunta expresa de MIMORELIA.COM, refirió que antes de hacer la encuesta, los partidos en cuestión deberán firmar el convenio de colaboración para que todos los aspirantes puedan participar por el Solio de Ocampo.
En el caso de Morena, comentó que hay manos alzadas y también serán contempladas en la encuesta que se realice.
“Aquí en Morena se vive la democracia plena al interior, no hay línea, no hay dedazo ni imposición; compañera o compañeros que de manera genuina quiera representar al pueblo para profundizar la transformación de Michoacán, está en su derecho”, dijo.
Por parte de Morena, quienes han alzado la mano a la gubernatura de Michoacán son Fabiola Alanís Sámano, Gladyz Butanda Macías, Gabriela Molina Aguilar, Raúl Morón Orozco, entre otros.
Por parte del Partido del Trabajo se encuentra Reginaldo Sandoval Flores y, por parte del Partido Verde Ecologista de México, levantó la mano Ernesto Núñez Aguilar.
rmr