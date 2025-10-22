Encuesta contemplará a todos los aspirantes de la coalición por la gubernatura de Michoacán: Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La asignación de la o el candidato a la gubernatura de Michoacán por la coalición Morena-PT-PVEM será mediante encuesta, donde participarán todos aquellos que han levantado la mano.

Tras el interés de Ernesto Núñez por contender en el 2027, el dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Mora, aseguró que se retomará lo que se aplicó para la Presidencia de México, es decir, todos los aspirantes de los partidos serán encuestados para que haya “cancha pareja”.

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM, refirió que antes de hacer la encuesta, los partidos en cuestión deberán firmar el convenio de colaboración para que todos los aspirantes puedan participar por el Solio de Ocampo.