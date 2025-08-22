Encabeza Vicente Gómez ceremonia para reconocer a las y los bomberos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Comisión de Seguridad Pública de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de las personas que se desempeñan como bomberas y bomberos, quienes ponen en riesgo su propia vida, para salvaguardar la vida de otras personas.
En una ceremonia que se realizó en el patio del Palacio Legislativo, los diputados integrantes de dicha Comisión Legislativa: Vicente Gómez Núñez y Juan Antonio Magaña de la Mora, entregaron medallas a las y los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo
En el acto que se realizó por del Día del Bombero, que se conmemora cada 22 de agosto, el diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, enfatizó que a o largo de la historia, los cuerpos de bomberos se convirtieron en instituciones clave para la seguridad pública, de manera que hoy en día no solo se dedican a extinguir incendios, sino que también son fundamentales en la respuesta a emergencias, rescates en accidentes de tránsito, desastres naturales y muchas otras situaciones críticas.
Ante la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini Torres y el Coordinador de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, Amuravi Ramírez Cisneros, el legislador dio a conocer que el pasado 8 de julio, durante una sesión de la Comisión, se acordó realizar una celebración del Día del Bombero, como la ocasión para que a nivel estatal se reconozca el valor, la dedicación y el sacrificio de quienes arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad; condecorando con una medalla, en esta ocasión, a las bomberas y bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, por su gran labor y heroísmo.
Asimismo, indicó que los diputados integrantes de dicha Comisión, presentaron un dictamen, el cual se aprobó en el Pleno del Congreso del Estado, para adicionar la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo y establecer que la Coordinación Estatal de Protección Civil y las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, deberán prestar los servicios de Cuerpos de Bomberos, ante cualquier situación de emergencia. Dicho dictamen reconoce la importancia que tiene la figura del bombero en la comunidad, además de que brinda certidumbre jurídica a su labor.
El diputado por el Distrito XIX, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) reiteró su compromiso para desde el ámbito de sus competencias, seguir trabajando para que los cuerpos de seguridad cuenten con la normativa que les permitan realizar una adecuada función en beneficio de la población.
El legislador externó una felicitación a todas las personas que se dedican a esta noble profesión en todos los ámbitos gubernamentales, en los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, en el privado y a quienes lo hacen de manera voluntaria.
