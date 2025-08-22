Encabeza Vicente Gómez ceremonia para reconocer a las y los bomberos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Comisión de Seguridad Pública de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de las personas que se desempeñan como bomberas y bomberos, quienes ponen en riesgo su propia vida, para salvaguardar la vida de otras personas.

En una ceremonia que se realizó en el patio del Palacio Legislativo, los diputados integrantes de dicha Comisión Legislativa: Vicente Gómez Núñez y Juan Antonio Magaña de la Mora, entregaron medallas a las y los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo

En el acto que se realizó por del Día del Bombero, que se conmemora cada 22 de agosto, el diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, enfatizó que a o largo de la historia, los cuerpos de bomberos se convirtieron en instituciones clave para la seguridad pública, de manera que hoy en día no solo se dedican a extinguir incendios, sino que también son fundamentales en la respuesta a emergencias, rescates en accidentes de tránsito, desastres naturales y muchas otras situaciones críticas.