En reforma electoral, PRD estará a favor de conservar OPLES: Araceli Saucedo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli Saucedo Reyes, reiteró que su partido está a favor de una reforma electoral democrática que conserve la autonomía de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), pues se trata de una de las propuestas que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya había anunciado como parte de la iniciativa.

En entrevista, la legisladora michoacana destacó la importancia de conocer a fondo la propuesta impulsada por la mandataria federal y abrir el debate a la ciudadanía para garantizar una reforma que beneficie al país.

Saucedo Reyes subrayó que el PRD está listo para analizar la reforma electoral, e insistió a esperar se de a conocer formalmente el proyecto presidencial:

“No la conocemos aún, la vamos a conocer ahora que regresemos, la vamos a leer detenidamente, pero nosotros hemos estado a favor de la conservación de esta autonomía que de alguna manera han mantenido y mantienen estos organismos. Nosotros estamos a favor de la conservación”, afirmó, defendiendo la relevancia de los OPLES para garantizar elecciones transparentes en los estados.

La senadora propuso realizar foros ciudadanos también en Michoacán para recoger las voces de la población y enriquecer la propuesta electoral.

“Queremos abrirlo más al debate a través de un foro y que ahí las voces, no solo de los perredistas, sino de los michoacanos, se puedan conocer y podamos llevar una propuesta”, señaló, destacando que la participación ciudadana es clave para construir una reforma que refleje las necesidades de la mayoría.

RYE