En primer informe legislativo, Ernesto Núñez resalta la presentación de 13 iniciativas propias

"No basta con castigar los crímenes una vez cometidos: hay que detenerlos desde su raíz, defendiendo a nuestras familias y cerrando el paso a quienes destruyen el futuro de la juventud", dijo.

De las propuestas hechas por Núñez Aguilar en la Cámara de Diputados se puede mencionar también las siguientes:

La tipificación como delito autónomo el acecho, considerado una forma de hostigamiento que afecta principalmente a las mujeres.

Elevar las penas contra aquellos que cometan abusos, despojos o robos contra los adultos mayores.

Reformar la Ley General contra la Trata de Personas, para que nunca se legitime la apropiación ilegal de menores y garantizar que cada niña y cada niño crezcan protegidos por la ley.

La creación de veterinarias públicas en los estados, para apoyar a las familias, atender a animales callejeros y prevenir enfermedades zoonóticas.

Ernesto Núñez destacó la integración histórica de más de 70 diputados y diputadas del PVEM en la Cámara, y anunció que la bancada respaldará las reformas acciones federales que abonen a fortalecer las políticas del país.

"En el Congreso decidimos trabajar por el bienestar de la gente, de la mano de la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso, las y los diputados del Partido Verde votamos a favor de elevar a rango constitucional los programas sociales y otorgarles un presupuesto histórico, fortaleciendo la pensión para adultos mayores, las becas educativas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la pensión para personas con discapacidad", culminó.

rmr