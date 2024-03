En plataforma del IEM, candidaturas de acciones afirmativas no podrán ocultar su información

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los candidatos que representen una acción afirmativa no podrán ocultar su información de la plataforma "Candidatas, Candidatos, Conócelos" que estará lanzando el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a partir del 15 de abril -día que comienzan las campañas locales- y por lo menos hasta el 2 de junio, día de la jornada de votaciones.

En sesión del IEM la consejera Araceli Gutiérrez Cortés detalló, será diversa la información que se exponga de las y los candidatos a la ciudadanía con el fin de que los votantes conozcan a los perfiles y sus propuestas, no obstante, cierta información que solicite el instituto podrá no ser publicada en la plataforma en caso de que así lo decidan las y los candidatos, sólo si estos no se ostentan como una candidatura por acción afirmativa.