En PAN no permitiremos simulaciones en candidaturas para grupos vulnerables: diputada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria Nacional de Igualdad del Partido Acción Nacional (PAN), Kathia Bolio Pinelo, abrió públicamente la puerta a la inclusión y diversidad en el partido, y dijo que el albiazul no permitirá simulaciones para las candidaturas que corresponden a acciones afirmativas para el proceso 2023-2024.

Durante su visita a Michoacán, la también diputada federal reconoció que, en la pasada jornada electoral del 2021, a todos los partidos se les hizo señalamientos por la falta de cumplimiento en las acciones afirmativas, las cuales recaen en garantizar espacios de elección popular a grupos vulnerables.

Ante ello, la legisladora garantizó la prohibición de simulaciones:

"En Acción Nacional no vamos a permitir simulaciones en candidaturas que no sean ocupadas por personas, militantes o simpatizantes que no representen a un grupo en situación de vulnerabilidad. Sucedió en el proceso electoral 2021, a casi todos los partidos políticos les botaron candidatas y candidatos 10 minutos antes por no cumplir con los requisitos de autoadscripción y de idoneidad, para lo cual el INE creo acciones afirmativas".

En este sentido informó que, desde la Secretaría de Igualdad del PAN en Michoacán, ya se busca conformar planillas con perfiles que representen a algún grupo vulnerable, afirmando que, "en el PAN cabemos todos y todas".

"Estamos buscando los perfiles panistas o ciudadanos, según sea el caso que realmente vivan las condiciones de desigualdad, porque de nada nos sirve tener en los congresos locales diputados que no representen a los colectivos, a las poblaciones indígenas, migrantes, con discapacidad, afrodecendientes o de diversidad sexual que llegaron para poder rezarsir años de desigualdad social y para poder ayudarles a esas poblaciones a salir adelante y tener garantizados los derechos humanos".

Incluso mencionó que los estatutos del PAN y el programa de acción política desde el Comité Nacional se reconoce la existencia de familias diversas, alejándose del modelo convencional conocido como "familia tradicional".

Para Bolio Pinelo en Acción Nacional el cambio de ideología versa en respetar a cabalidad los derechos humanos, pero reconociendo también la "objeción de conciencia" de cada panista, por lo que los legisladores a nivel nacional y local pueden optar por votar en contra de las iniciativas que personalmente no los represente.

RYE