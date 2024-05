En Pátzcuaro y en todo Michoacán el voto de la ciudadanía será cinco de cinco: Araceli Saucedo

La candidata recordó que el turismo es una de las grandes palancas para el desarrollo, por lo que es de vital importancia que el programa de pueblos mágicos se restituya a plenitud, se expanda y cuente con los recursos presupuestales que precisa para su operación.

“Tenemos claros los objetivos y el diagnósticos de las necesidades y prioridades que deben atenderse, porque somos mujeres con experiencia y esta sí cuenta. No perderemos tiempo en la curva de aprendizaje, porque las problemáticas no esperan. Por todo ello sabemos que con este proyecto colectivo, el triunfo está en nuestras manos, y para que esto sea posible el dos de junio saldremos masivamente a depositar nuestro voto en las urnas ¡que no quepa duda!”.

Llamó a votar cinco de cinco por el PRD o el PAN o el PRI, para escribir un mejor presente para nuestro país, estado y municipios.

mrh