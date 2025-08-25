En Morena Michoacán hay unidad y organización: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, celebra la llegada a Michoacán del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por su presidenta Luisa María Alcalde Luján, quien visita la entidad en el marco de la jornada nacional de afiliación y reafiliación de militantes.
Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, destacó que esta actividad reafirma el compromiso de Morena con su militancia y con el pueblo de Michoacán, al abrir un proceso incluyente, transparente y participativo que permitirá fortalecer la vida interna del movimiento y consolidar la organización rumbo a los nuevos desafíos políticos del país.
La legisladora señaló que la visita de la dirigencia nacional, encabezada por Alcalde Luján, es también un reconocimiento a la unidad y al trabajo que se ha venido desarrollando en Michoacán, donde Morena se mantiene como la principal fuerza política gracias al respaldo ciudadano.
El evento de este martes reunirá a militantes, simpatizantes y dirigentes municipales de Morena, quienes participarán activamente en esta etapa de reafiliación, con el objetivo de mantener un partido cercano a la gente, arraigado en los principios de la Cuarta Transformación.
RPO