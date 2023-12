"En Morelia soy la mujer mejor posicionada", asegura Daniela de los Santos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela de los Santos Torres, aseguró ser la mujer política mejor posicionada en el distrito XVII de Morelia en encuestas locales, no obstante, insistió, será su instituto político el que defina los espacios para los cuadros priístas.

En este sentido, De los Santos aún no descarta poder competir por la presidencia de la capital michoacana, pero tampoco por la reelección en el Congreso del Estado, panorama político que reconoció, podría cambiar.

"Podría ser la reelección, es lo que estamos viendo, no descarto el tema de la alcaldía porque esto se mueve todos los días y no sabemos si al final decidan que pueda ser una mujer o que finalmente Alfonso -Martínez- se vaya al Senado, no sabemos, esto da giros todos los días así que no descarto las posibilidades".

La priísta adelantó estar dispuesta a sumar a su partido y a la coalición de oposición en la posición que así se le determine, con el fin de aportarle a la alianza en el proyecto a nivel federal con la presidencia, y las cámaras de diputados, y de senadores.

"Yo estoy para sumar y esta vez hay una suerte principal que es que el país quede en buenas manos y sobre todo la Cámara federal y el Senado, que haya un contrapeso porque vemos hoy en día una cámara que intentó hacer muchas reformas que podían dañar gravemente al país y gracias a que no tenían la mayoría absoluta no lo lograron, creo que es uno de los objetivos que tenemos ahora, lograr una buena oposición".

Para la alianza tripartidista a nivel Michoacán, reconoció, aún no se ha terminado de consolidar, justificando que se mantienen los ajustes y la negociación de posición.

RYE