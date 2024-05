En Morelia se consolidará el gobierno de transición, asegura Torres Piña en primer cierre distrital de campaña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La gente de Morelia ya decidió, aquí habrá un gobierno de transición que arrancará el primero de septiembre, del lado del pueblo y para el pueblo”, aseguró Carlos Torres Piña, candidato a la alcaldía de Morelia por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", en su mensaje en el primer cierre distrital de campaña que se llevó a cabo en Trincheras.

Con la presencia de los candidatos a la fórmula del Senado, Celeste Ascencio y Raúl Morón, así com Nallely Pedraza, candidata al distrito local 17; y Carolina Rangel, candidata a la diputación federal por el distrito 10, así como de los integrantes de su planilla, Torres Piña aseguró que deben recuperar Morelia, luego de señalar que no debe haber morelianos considerados de primera y de segunda, a quienes sí les llegan las obras y a quienes no.

“Nosotros tenemos que transformar la ciudad y lo haremos en equipo con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, lo haremos en equipo con nuestros legisladores locales y federales, porque ocupamos hacer un esfuerzo entre todos para darle resultados a esta ciudad”, mencionó.