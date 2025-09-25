"En Michoacán urge acabar definitivamente con el narcoterrorismo": PRI durante el cuarto informe de Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el cuarto informe de gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el diputado local del PRI, Guillermo Valencia Reyes, urgió un combate frontal al narcoterrorismo en Michoacán, demandando equipamiento especializado contra minas terrestres y drones delictivos.

“Urge en Michoacán, para combatir la inseguridad, el equipamiento especializado: equipo para la detección de minas terrestres y desactivación de drones delincuenciales. Principalmente, urge acabar definitivamente con el narcoterrorismo, el dominio de los cárteles delictivos que han convertido municipios enteros en territorios del miedo”, afirmó Valencia Reyes en su posicionamiento.

El priista, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, refrendó su compromiso con las víctimas del abuso de poder, recordando que la garantía de los derechos humanos es también una deuda pendiente.