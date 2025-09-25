Política

"En Michoacán urge acabar definitivamente con el narcoterrorismo": PRI durante el cuarto informe de Bedolla

Guillermo Valencia Reyes, del PRI, exigió equipamiento contra minas y drones en el cuarto informe del gobernador Ramírez Bedolla
CORTESÍA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el cuarto informe de gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el diputado local del PRI, Guillermo Valencia Reyes, urgió un combate frontal al narcoterrorismo en Michoacán, demandando equipamiento especializado contra minas terrestres y drones delictivos.

“Urge en Michoacán, para combatir la inseguridad, el equipamiento especializado: equipo para la detección de minas terrestres y desactivación de drones delincuenciales. Principalmente, urge acabar definitivamente con el narcoterrorismo, el dominio de los cárteles delictivos que han convertido municipios enteros en territorios del miedo”, afirmó Valencia Reyes en su posicionamiento.

El priista, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, refrendó su compromiso con las víctimas del abuso de poder, recordando que la garantía de los derechos humanos es también una deuda pendiente.

CORTESÍA

Sobre la economía michoacana, el también dirigente del PRI en el estado mencionó:

“Las familias michoacanas se enfrentan a una realidad económica muy compleja. La inflación ha golpeado duramente a los sectores más vulnerables. Necesitamos programas de apoyo económicos y robustos, políticas de empleo juvenil efectivas y un verdadero impulso al sector agrícola, que ha sido históricamente la columna vertebral de nuestra economía”.

Por último, Guillermo Valencia recordó al PRI como una oposición responsable, institucional, analítica y propositiva; de ahí que llamó a darle al Revolucionario Institucional el debido respeto y tomarlo en cuenta para la gobernanza de la entidad.

