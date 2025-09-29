En Michoacán no habrá tregua ni complicidad con la extorsión: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, manifestó su respaldo a la nueva Ley General de Combate a la Extorsión y afirmó que en Michoacán se trabajará en la homologación de este marco legal para asegurar su aplicación plena y efectiva en la entidad.

Fabiola Alanís destacó que el objetivo central de esta legislación es garantizar la libertad de producir, comerciar y trabajar sin miedo a ser víctima de este delito que ha lastimado durante años a comerciantes, productores y familias enteras en el estado.

“Con leyes justas y firmes, en Michoacán no hay ni habrá complicidad ni tregua con las y los extorsionadores. La paz y la tranquilidad se construyen defendiendo a la gente trabajadora y protegiendo la economía de nuestros hogares”, subrayó.

La legisladora puntualizó que la nueva ley representa un respaldo directo a la economía, el comercio y la generación de empleo, pues al frenar la extorsión se devuelve confianza a inversionistas, pequeños empresarios y emprendedores que sostienen la vida productiva de la entidad.

“Garantizar seguridad es también garantizar bienestar. Con esta ley, aseguramos que cada familia, cada negocio y cada productor tengan el derecho de vivir y trabajar libres del miedo y la amenaza”, afirmó Alanís.

Finalmente, Fabiola Alanís refrendó el compromiso del Congreso local para avanzar en la armonización de este marco legal y colaborar estrechamente con la federación y el gobierno estatal en una estrategia integral que devuelva la tranquilidad y la certeza a la sociedad michoacana.

