En Michoacán, la mayoría no apoya a Morena, pero la oposición está dividida: Antonio Plaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena no es invencible, pero para ganarle se requiere una oposición unificada, contar con liderazgos regionales y un proyecto atractivo para la ciudadanía, opinó Antonio Plaza Urbina, presidente de Michoacán Primero, partido en proceso de extinción.

Consideró que el principal problema que enfrenta la oposición en Michoacán es el debilitamiento de sus estructuras municipales y regionales que son prácticamente "un cascarón"; expuso, por ejemplo, que el Partido Acción Nacional obtuvo la mitad de sus votos en la capital michoacana y el resto solo en media decena de municipios, lo que significa que prácticamente no tuvo apoyo en más de cien municipios.

"Ni el PAN, ni el PRI ni el PRD presentaron candidatos en los 24 distritos locales ni en los 11 federales porque iban aliados, entonces el PAN presentaba en 8 o en 10, el PRD en 5 o 6 y el PRI en el resto, entonces entre todo se complementaban para llegar a los 24 pero no tenían presencia; te voy a dar el dato del partido más fuerte de la oposición que es el PAN; el PAN obtuvo 300 mil votos en Michoacán, 150 mil los obtuvo en Morelia y los otros 150 mil los obtuvo en pocos municipios: La Piedad, Zamora, Sahuayo y Los Reyes pero en Uruapan sacaron 3 mil votos, en Lázaro Cárdenas no llegaron a mil votos, en Zitácuaro no llegaron a mil votos, entonces estás hablando que no es cierto que en el 2024 tenga una estructura estatal; en 105 municipios sacaron 50 mil votos", dijo.

Para comenzar a construir un proyecto con miras al 2027, si se pretende ganar la gubernatura y la mayoría en el Congreso del estado, primero se debe comenzar a fortalecer las estructuras municipales y, sobre todo, convencer a la ciudadanía de que su proyecto es mejor que el de Morena y aliados.