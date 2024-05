En mi gobierno, a los generadores de empleo y desarrollo no se les pedirá moche: René Valencia

En su oportunidad, José Roberto Santillán Ferreyra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, CCEEM, cuestionó a René Valencia si estaría dispuesto a nombrar a un secretario de Desarrollo Económico surgido de este sector, René Valencia dijo sí con la condición de que “no quiero que trabajen solo de 9 a 2 de la tarde, que trabajen con una sonrisa, que atiendan a la gente bien, recursos habrá porque no nos lo vamos a robar. No me den terna, denme la propuesta”, comprometió.