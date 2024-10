En México impera el neoliberalismo, la economía está estancada y la riqueza se concentra: Aquiles Córdova

Añadió que la infraestructura social también ha sufrido: los hospitales, el abastecimiento de fármacos, la educación y la vivienda están totalmente destruidos. En estas condiciones es difícil impulsar el crecimiento de la economía: “Visto globalmente, ese es el problema. Si no logran resolver esto y no se atreven a implementar una reforma fiscal que realmente aumente los ingresos del gobierno, que no siga recayendo en los contribuyentes cautivos, sino que haga cotizar más a los grandes capitales, será muy difícil que se pueda aumentar el presupuesto y continuar con los gastos actuales, más otros que ni siquiera hemos mencionado”.

Añadió que, en el terreno político, López Obrador intentó demoler el viejo Estado mexicano y concentrar los poderes en el presidente de la República. Sin embargo, dijo que no hay un plan coherente ni completo de lo que se quiere hacer con ese poder. Además, a diferencia de lo dicho en varios discursos del expresidente, México no cuenta con una soberanía plena. “La economía es la base de todo, y puesto que nuestra economía sigue siendo una economía neoliberal dependiente, que exporta casi el 100 por ciento de lo que produce a Estados Unidos, que depende de las inversiones norteamericanas para crecer, que no es capaz de desarrollarse autónomamente y que, además, no ha podido superar el desequilibrio entre salarios y productividad, no podemos hablar de que México sea un país soberano”.