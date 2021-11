En LXXIV Legislatura, alrededor de 150 plazas se heredaron: Barragán Vélez

“No sé si sean amantes, o no amantes, hijos o no hijos, 'cargabolsas', trabajadores o no trabajadores, pero oscila alrededor de 150 personas, hablamos del último año de la LXXIV Legislatura. Ya están basificados e incluso algunos están sindicalizados”, señaló el legislador cuestionado de si se trata de trabajadores o personas que sólo cobran un sueldo.

Por otra parte, Barragán Vélez prevé que en que esta misma semana se resuelva la situación de los extrabajadores de confianza, a quienes los exdiputados de la LXXIV Legislatura no les pagaron sus finiquitos, y en algunos casos se les adeudan hasta dos meses de salarios.

rmr