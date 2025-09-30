"En Lagunillas, corrida de toros también será cancelada", augura diputada del PVEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruíz, auguró la cancelación de la corrida de toros anunciada en Lagunillas para octubre de 2025, similar a la revocación del permiso en Morelia para el 30 de septiembre.
Arreola Ruíz defendió la Constitución federal y estatal como máximos ordenamientos contra el maltrato animal, al tiempo que recordó que el Ayuntamiento de Morelia revocó el permiso tras demandas de activistas y con base en la sentencia de un amparo.
La Ley de Bienestar Animal de Michoacán, reformada en 2023, prohíbe las corridas de toros, alineada con el artículo 4 de la Constitución federal que veta el maltrato animal.
La coordinadora de la bancada del Verde rechazó temas culturales y artísticos como argumentos para continuar con las corridas taurinas.
En Lagunillas, el anuncio de la corrida para el 15 de octubre de 2025, con toreros como Arturo Saldívar, generó rechazo inmediato de activistas y vecinos que exigen su cancelación. Arreola Ruíz elogió a Morelia por acatar la norma.
