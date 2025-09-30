"En Lagunillas, corrida de toros también será cancelada", augura diputada del PVEM

Arreola Ruíz defendió la Constitución federal y estatal como máximos ordenamientos contra el maltrato animal, al tiempo que recordó que el Ayuntamiento de Morelia revocó el permiso tras demandas de activistas y con base en la sentencia de un amparo.

La Ley de Bienestar Animal de Michoacán, reformada en 2023, prohíbe las corridas de toros, alineada con el artículo 4 de la Constitución federal que veta el maltrato animal.

La coordinadora de la bancada del Verde rechazó temas culturales y artísticos como argumentos para continuar con las corridas taurinas.