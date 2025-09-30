Política

"En Lagunillas, corrida de toros también será cancelada", augura diputada del PVEM

La coordinadora del PVEM criticó el anuncio de una corrida en Lagunillas pese a la ley que prohíbe la tauromaquia en Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruíz, auguró la cancelación de la corrida de toros anunciada en Lagunillas para octubre de 2025, similar a la revocación del permiso en Morelia para el 30 de septiembre.

Arreola Ruíz defendió la Constitución federal y estatal como máximos ordenamientos contra el maltrato animal, al tiempo que recordó que el Ayuntamiento de Morelia revocó el permiso tras demandas de activistas y con base en la sentencia de un amparo.

La Ley de Bienestar Animal de Michoacán, reformada en 2023, prohíbe las corridas de toros, alineada con el artículo 4 de la Constitución federal que veta el maltrato animal.

La coordinadora de la bancada del Verde rechazó temas culturales y artísticos como argumentos para continuar con las corridas taurinas.

“No está ya a discusión si son gustos, si son tradiciones, si es cultura, no es cultura, si es arte, no es arte. Yo creo que aquí el debate es si vamos a cumplir o no con nuestra Constitución, si las autoridades municipales van a acatar o desacatar lo que dice nuestra Constitución. Es así de simple y así de llano”
dijo, confiando en las autoridades judiciales que negaron amparos a toreros

En Lagunillas, el anuncio de la corrida para el 15 de octubre de 2025, con toreros como Arturo Saldívar, generó rechazo inmediato de activistas y vecinos que exigen su cancelación. Arreola Ruíz elogió a Morelia por acatar la norma.

“Yo, con mucho gusto y con mucho orgullo en las instituciones, tanto judiciales como municipales, que acataron lo que dice la norma y lo que dice la ley, y no permitieron que se llevara a cabo esta corrida de toros. Seguramente lo mismo pasará en Lagunillas”
auguró

