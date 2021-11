En la SCJN, futuro de consulta para revocación de mandato: Carlos López

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva la controversia constitucional que interpuso el bloque de la alianza "Va por México" (PAN-PRI-PRD), no es posible que avance la propuesta de revocación de mandato del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, así lo afirmó el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Carlos López

El priista advirtió que el recurso de inconstitucionalidad fue sustentado en que no se trata de una revocación de mandato, sino más bien de una ratificación, figura no prevista en la Constitución, dijo, y precisó que la revocación de mandato es un instrumento de las sociedades modernas para resolver por la vía pacífica un problema interno que normalmente se utiliza para evitar una guerra o un conflicto social.

“Nosotros promovimos una controversia constitucional y estamos en espera de que se resuelva. Aprobaron un instrumento que no es revocación, es un instrumento que no existe, en la modalidad constitucional no hay un concepto que hable de la ratificación de mandato. Y la aspiración genuina es construir una revocación auténtica”, dijo.

Subrayó que al bloque "Va por México" no le inquieta si habría alta o baja participación en el ejercicio planteado por el Ejecutivo, toda vez que están claros de que el periodo presidencial concluye hasta el 2024, pero insistió en que mientras la SCJN no resuelva el recurso legal, no hay posibilidad de llevar a cabo tal ejercicio.